СБУ викрила осіб, які поширювали фейки про коронавірус [ Редактировать ]
СБУ викрила майже вісімдесят осіб, які поширювали фейки про коронавірус. А також заблокувала понад тисячу інтернет-спільнот.
За даними правоохоронців, четверо інтернет-агітаторів зі Львова, Одеси, Дніпра та Херсона діяли за вказівками російських спецслужб. Проти них відкрили кримінальне провадження за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Ще 28 прокремлівських посіпак уже притягли до адміністративної відповідальності за поширення панічних та неправдивих чуток про COVID-19.
по теме
Гривня зміцнилася на міжбанківському валютному ринку
В національному банку України чекають на ухвалення закону про неповернення колишнім власникам вцілому. Про це офіційно заявлено представником офісу голови правління державного фінрегулятора
Коронавірус в Україні: оновлені дані про зараження
За останню добу нові випадки зафіксовані в 13 областях. Найбільша кількість - 18 - на Тернопільщині, 15 у Чернівецькій, 13 у Вінницькій областях
У Львові людей масово тестують на коронавірус
Львівська комунальна поліклініка № 2. Людей із підозрою на зараження коронавірусом перевіряють лікарі. Усі медики - у костюмах біологочного захисту
Велика Британія готується до шести місяців карантину
Таке застереження міністерства охорони здоров'я країни. Там облаштовують нові лікарні та додатково мобілізували 20 тисяч медиків
Верховна Рада звільнила Іллю Ємця з посади міністра охорони здоров'я України
Кадрові пертурбації стали чи не головним питанням першого позачергового засідання. Нардепи запланували призначити очільника МОЗ