СБУ викрила майже вісімдесят осіб, які поширювали фейки про коронавірус. А також заблокувала понад тисячу інтернет-спільнот.

За даними правоохоронців, четверо інтернет-агітаторів зі Львова, Одеси, Дніпра та Херсона діяли за вказівками російських спецслужб. Проти них відкрили кримінальне провадження за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Ще 28 прокремлівських посіпак уже притягли до адміністративної відповідальності за поширення панічних та неправдивих чуток про COVID-19.