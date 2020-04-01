В Україну доставили тести, маски та апарати ШВЛ з Китаю [ Редактировать ]
Ще одну партію гуманітарної допомоги доставили напередодні в Україну з Китаю. Вантажним літаком доправили 100 тисяч ПЛР, 40 тисяч окулярів багаторазового використання, медичні маски та обладнання для апаратів штучної вентиляції легень.
Вантаж спрямують до лікарень та лабораторій у всі регіони України. Засоби захисту також передадуть військовим і працівникам Державної прикордонної служби.
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