Вантаж спрямують до лікарень та лабораторій у всі регіони України

Ще одну партію гуманітарної допомоги доставили напередодні в Україну з Китаю. Вантажним літаком доправили 100 тисяч ПЛР, 40 тисяч окулярів багаторазового використання, медичні маски та обладнання для апаратів штучної вентиляції легень.

Вантаж спрямують до лікарень та лабораторій у всі регіони України. Засоби захисту також передадуть військовим і працівникам Державної прикордонної служби.