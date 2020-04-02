В США коронавирусом заболели более 216 тысяч человек [ Редактировать ]
В США число инфицированных вирусом COVID-19 приближается к 217 тысячам человек. Об этом сообщаетУниверситет Джонса Хопкинса, отслеживающего статистику заболеваемости в реальном времени.
Только за 31 марта в Штатах было выявлено более 24 тысяч зараженных. От инфекции уже умерли более 5,1 тысяч человек, большинство в Нью-Йорке - 1,37 тысяч.
Всего в мире зафиксировано более 937,5 тысяч инфицированных коронавирусом. Из них умерли более 47 тысяч, 194 тысячи - выздоровели.
На втором месте по количеству заражений находится Италия - 110,5 тысячи случаев и Испания - 104,1 тысячи. Италия держит мировое лидерство по количеству погибших - более 13,1 тысяч.
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На вечер 1 апреля от коронавируса во всем мире умерли более 44 тысяч людей. Больше всего погибло в Италии - почти 12,5 тысяч. На втором месте Испания - более 9 тысяч. Смертность от коронавируса по всему миру составляет 4,98 процента.
В Италии от коронавируса за сутки умерли 837 человек
Общее число жертв эпидемии достигло 12 428. Число заболевших за сутки увеличилось на 2 107. Всего на текущий момент коронавирусом в стране заражены 105 792 человек. Италия является мировым лидером как по количеству инфицированных коронавирусом, так и смертей от него.
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