В США число инфицированных вирусом COVID-19 приближается к 217 тысячам человек. Об этом сообщаетУниверситет Джонса Хопкинса, отслеживающего статистику заболеваемости в реальном времени.

Только за 31 марта в Штатах было выявлено более 24 тысяч зараженных. От инфекции уже умерли более 5,1 тысяч человек, большинство в Нью-Йорке - 1,37 тысяч.

Всего в мире зафиксировано более 937,5 тысяч инфицированных коронавирусом. Из них умерли более 47 тысяч, 194 тысячи - выздоровели.

На втором месте по количеству заражений находится Италия - 110,5 тысячи случаев и Испания - 104,1 тысячи. Италия держит мировое лидерство по количеству погибших - более 13,1 тысяч.