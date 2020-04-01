Число зараженных вирусом COVID-19 во всем мире приближается к одному миллиону. На момент написания новости был подтвержден диагноз у более чем 887 тысяч человек, сообщает Университет Джонса Хопкинса.

Мировым лидером по количеству инфицированных коронавирусом являются Соединенные Штаты - почти 106 тысяч, их догоняет Испания - более 102 тысяч. Пятерка стран-лидеров по числу инфицированных людей выглядит так:

США - 190 740;

Италия - 105 792;

Испания - 102 136;

Китай - 82 361;

Германия - 74 508.

На вечер 1 апреля от коронавируса во всем мире умерли более 44 тысяч людей. Больше всего погибло в Италии - почти 12,5 тысяч. На втором месте Испания - более 9 тысяч. Первые места в мире по смертности занимают следующие страны:

Италия - 12 428;

Испания - ​9 053;

США - 4 127;

Франция - 3 523;

Китай - 3 193.

Вместе с тем от инфекции уже выздоровели 185,5 тысяч человек. Средняя смертность от коронавируса по всему миру составляет 4,98 процента.