Утром будет миллион зараженных: последнее о пандемии [ Редактировать ]
Число зараженных вирусом COVID-19 во всем мире приближается к одному миллиону. На момент написания новости был подтвержден диагноз у более чем 887 тысяч человек, сообщает Университет Джонса Хопкинса.
Мировым лидером по количеству инфицированных коронавирусом являются Соединенные Штаты - почти 106 тысяч, их догоняет Испания - более 102 тысяч. Пятерка стран-лидеров по числу инфицированных людей выглядит так:
- США - 190 740;
- Италия - 105 792;
- Испания - 102 136;
- Китай - 82 361;
- Германия - 74 508.
На вечер 1 апреля от коронавируса во всем мире умерли более 44 тысяч людей. Больше всего погибло в Италии - почти 12,5 тысяч. На втором месте Испания - более 9 тысяч. Первые места в мире по смертности занимают следующие страны:
- Италия - 12 428;
- Испания - 9 053;
- США - 4 127;
- Франция - 3 523;
- Китай - 3 193.
Вместе с тем от инфекции уже выздоровели 185,5 тысяч человек. Средняя смертность от коронавируса по всему миру составляет 4,98 процента.
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