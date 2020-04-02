Симптомы бюджетного кризиса проявляются все сильнее, и потому вопрос о принятии адекватного закона об изменении бюджета становится сверхактуальным. Об этом народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Сергей Левочкин заявил, комментируя данные Госказначейства о недовыполнении госбюджета в марте на 10,2 млрд гривен.

"Экономический, а следом за ним и бюджетный кризис нарастают. Если в феврале госбюджет был недовыполнен на 4,7% или на 3,5 млрд грн от плана, то в марте отставание от плана увеличилось до 10,4% и 10,2 млрд грн соответственно. Бюджет не выполнен как по общему, так и специальному фонду. Вопрос о принятии изменений в бюджет становится крайне актуальным, потому что нарастают риски, что в дальнейшем не будет средств на самые необходимые расходы. Уже по итогам первого квартала медицина в общем фонде недофинансирована на 17%, и в дальнейшем такой подход недопустим", - заявил Сергей Лёвочкин.

Политик напомнил, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" не голосовала за правительственный проект изменений бюджета, потому что в этом бюджете у регионов забирается 15 млрд гривен, урезается финансирование инвалидов и на 8 млрд уменьшаются субсидии ЖКХ.

"Мы за такой бюджет голосовать не могли и в будущем за него голосовать не будем. Однако мы предложили правки, которые, мы надеемся, будут учтены к следующему чтению, и тогда мы проголосуем за госбюджет", - сказал он.

Народный депутат объяснил, что сокращения ряда расходных статей бюджета не избежать, так как его наполнение в первом квартале - катастрофическое. По итогам первых трех месяцев госбюджет недобрал 11,6% или 27,6 млрд грн доходов от плана на период. По общему фонду таможня провалила квартальный план - на 23,3% или на 19,85 млрд грн, налоговая - на 5,6% или на 6,5 млрд грн.

"Все понимают, что секвестр бюджета необходим. Но сокращать нужно непроизводительные расходы, особенно расходы на содержание госаппарата и судебной системы. Поддержку населения и бизнеса, наоборот, нужно увеличить, и в нашем антикризисном пакете эти предложения есть", - резюмировал Сергей Лёвочкин.

Напомним, "Оппозиционная платформа - За жизнь" разработала Антикризисный план решительных и последовательных мер для борьбы с распространением эпидемии, комплексной социальной защиты украинских граждан и помощи национальной экономике.