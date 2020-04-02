Готівковий долар порівняно зі вчорашнім днем знову дещо подешевшав. В деяких обмінниках київських банків "зелені" продають по 27 гривень 44 копійки.

Національний банк перерахував майже 43 мільярди гривень свого прибутку за минулий рік до державного бюджету України. При чому, ця сума була навіть більшою на 2 мільярди, ніж було заплановано торік держбюджетом. Прибутковий результат отримано через вдалі дії спеціалістів НБУ на міжнародному та внутрішньому фінансових ринках. У Центробанку зазначають, що цьогоріч за погодженням з Мінфіном було вирішено перерахувати до бюджету одразу всю суму прибутку регулятора:

Таким чином, Національний банк допомагає уряду у нелегкій справі подолання епідемії в Україні. На державний бюджет зараз лягає значний фінансовий тягар боротьби з коронавірусом у країні і підтримки бізнесу і громадян, які найбільше потерпають від обмежувальних заходів.

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В Антимонопольному комітеті України досягли порозуміння із представниками п'ятьох основних мереж продажу нафтопродуктів у державі. Вимога анти монопольників: знизити вартість пального на 3-5 гривень за літр на тлі падіння цін на нафту на світовому ринку. За словами голови комітету, після перемовин, за два дні мережі АЗС поступово знижували ціни. Однак в держрегуляторі очікують подальшого адекватного здешевлення палива.

Юрій Терентьєв, голова антимонопольного комітету України:

Потенціал для зниження цін на світлі нафтопродукти залишається у діапазоні 1-2 гривні. Ми вбачаємо наявність фундаментальних передумов для зниження цін.

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Майже 60% власників бізнесу продовжують свою діяльність під час запровадження карантинних обмежень. Це - переважно малий та середній бізнес. Про це свідчать дані опитування, проведеного спілкою українських підприємців.

Разом з тим, майже третина з них припинила на цей час свою роботу, - це переважно мікробізнес. Більше половини підприємців заявили, що здатні протриматися лише місяць до закриття своїх фірм. У Спілці підприємців наголошують, лише чверть малих підприємств можуть протриматися в умовах карантину протягом 2-3 місяців.

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Фермери поспішають. Весняна посівна кампанія 2020 року прискорилася у всіх областях України. Аграрії вже засіяли ярими культурами понад 7% запланованих площ. Про це інформують в Мінекономрозвитку. Станом на 26 березня було засіяно вже більше мільйона гектарів. Цього року фермерами заплановано засіяти на 300 тисяч гектарів більше, ніж минулого.

Очільники профільного відомства зазначають: необхідно максимально оперативно провести сівбу ярих зернових культур ранньої групи, оскільки волога в верхніх шарах ґрунту досить швидко випаровується, що пов'язано з вітряною та сонячною погодою. Кількість вологи - низька, порівняно з попередніми роками, але ця ситуація не є критичною. За даними Мінекономрозвитку, кінцеві результати врожаю-2020 визначать прогнозовані рясні опади у квітні-травні.