Чернівці

На Буковині - 39 нових випадків зараження коронавірусом. Всього Covid-19 підтверджено у 143 осіб. Медики кажуть: серед хворих - багато молоді та дітей. Пацієнти з коронавірусом є вже у всіх районах області. Інфікувалися також десятеро медиків.

Сергій Осачук, голова Чернівецької облдержадміністрації:

Встановлено, що 6 медпрацівників інфікувалися не на робочому місці, не в лікарнях, а в своїх населених пунктах.

У самих Чернівцях вулиці ввечері обробляють дезінфікуючими засобами. А ще від сьогодні починає працювати Центр надання адмінпослуг, аби громадяни могли отримати важливі документи та довідки.

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Луцьк

На Волині зафіксували три нові випадки інфікування. Заразилися працівники відділення інтенсивної терапії Луцької міської клінічної лікарні. Цих медиків відсторонили від роботи, вони наразі на обсервації. Відділення інтенсивної терапії зачинили на дезінфекцію. У лікарні нині з'ясовують, хто саме заразив медперсонал.

Тетяна Щербак, заступниця голови Волинської обласної державної адміністрації:

Всі лікарі, які захворіли, на дану хвилину почувають себе добре. У всіх стан - задовільний. У деяких навіть немає зовнішніх ознак, але тести у нас позитивні. Коронавірусна інфекція, про яку говорять всі у Луцькій міській клінічній лікарні, вона, можна сказати, локалізована.

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Рівне

Четверо хворих за добу додалося і в Рівному. Усіх їх лікують у Рівненській центральній міській лікарні.

Віталій Коваль, голова Рівненської обласної державної адміністрації:

Це 41-річний мешканець Здолбунівщини, монах, який зустрічався з людиною, котра приїхала з Італії. Коло контактних осіб вже встановлено. Ще троє пов'язані із хворою з міста Рівне - працівницею бібліотеки. Covid-19 виявили в її чоловіка, сина та колеги по роботі.

Всього в лікарнях області знаходяться 16 хворих з коронавірусною інфекцією, 4 з них - у реанімації. Наразі перевіряють ще понад 20 підозр на Covid-19. Три тисячі ПЛР-тестів сьогодні додатково отримав Рівненський обласний лабораторний центр.

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Харків

Щоб не надсилати матеріал для аналізу на Covid-19 у Київ і не чекати у черзі на результат, в Харкові обладнали власну лабораторію. Для санітарних лікарів уже провели навчання.

Олексій Кучер, голова Харківської облдержадміністрації:

Зараз вони проведуть 15 перших тестувань, з них - 10 негативних направляють і 5 позитивних, - якщо буде, вони теж направляють. Якщо ці дані на 100 відсотків співпадають, то таке навчання, яке проведене, визнається як належне, і тоді вже нам надають дозвіл самостійно визначати, хвора людина на коронавірус, чи не хвора.

У Харкові кількість хворих на Covid-19 від минулої суботи не змінилася. У місті підтверджено 1 випадок захворювання. Втім, людей з підозрою на хворобу більшає - нині таких 12 осіб.