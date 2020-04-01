Финалы турниров ЛЧ и ЛЕ могут пройти при пустых трибунах [ Редактировать ]
Финальные матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы могут состоятся без зрителей.
Об этом сообщает The Independent.
УЕФА в режиме видеоконференции будет обсуждать вопросы отложения трансферных окон.
Кроме того, Союз европейских футбольных ассоциаций настаивает на том, что еврокубковые турниры должны быть доиграны.
Также УЕФА настроены на сохранение результатов всех предыдущих матчей без аннулирования результатов.
Тем временем в турнире Лиги чемпионов определили лучшего игрока недели. Им стал нападающий дортмудской "Боруссии" Эрлинн Холанн.
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