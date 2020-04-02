Серия A - высший дивизион итальянской футбольной лиги, может возобновиться 20 мая. Об этом заявил президент Итальянской федерации футбола (FIGC) Габриэле Гравина, передает Football Italia.

"Идея заключается в том, чтобы начать 20 мая или в начале июня и играть до конца июля. Там были даже разговоры об августе и сентябре... Я не хочу жертвовать следующим сезоном, чтобы завершить нынешний. Очень сложно отменить сезон. Это было бы очень несправедливо", - сказал Гравина. И допустил, что матчи Чемпионата Италии могут проходить при пустых трибунах.

К заявлению футбольного функционера скептически отнеслись ученые-эпидемиологи, которые пытаются сдержать распространение коронавируса в стране.

Профессор Пьер Луиджи Лопалко, возглавляющий одну из национальных команд ученых по борьбе с коронавирусом, считает, что возобновление спортивных соревнований в Италии в ближайшие месяцы невозможно, поскольку именно самоизоляция спасает "десятки тысяч людей".

"Это правда, что профессиональные футболисты молоды и здоровы, но командный вид спорта означает тесный контакт. Прежде чем принимать какое-либо решение, мы должны оценить риски. Если чемпионат возобновится, он должен подвергать игроков минимальному риску", - заявил ученый в интервью спортивному изданию.

Хотя эпидемия уже достигла своего пика в Италии, возможен резкий рост заболеваемости коронавирусом в разных регионах. Без продления строгих карантинных правил инфекция начнет мигрировать по стране.

"Впереди важный период, и нам нужно стиснуть зубы, чтобы пройти сквозь это. Первая волна еще не прошла, и пока мы не получим вакцину, мы не сможем делать все то, что мы делали до того, как это началось. Работа над вакциной не прекращается, но пройдет несколько месяцев, прежде чем она станет доступной", - заявил профессор Лопалко.

Италия занимает первое место в мире по количеству летальных случаев. На Аппенинском полуострове умерли более 13 тысяч человек, 110,5 тысяч - инфицированы.