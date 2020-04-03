Коронавирус разменял первый миллион: самое важное о пандемии [ Редактировать ]
Число зараженных вирусом COVID-19 во всем мире превысило один миллион. По состоянию на 10:00 по Киеву инфекция поразила более 1 млн 16 тысяч людей по всему миру, сообщает Университет Джонса Хопкинса, отслеживающий статистику в реальном времени.
100 тысяч заболевших было зарегистрировано 6 марта, 200 тысяч - 18 марта, а 500 тысяч — 26 марта.
Мировым лидером по числу зараженных являются Соединенные Штаты - более 245,5 тысяч. При этом умерли чуть более шести тысяч людей, большинство (почти 1,6 тыс. - в Нью-Йорке и пригородах). Высокие показатели объясняются в первую очередь массовым тестированием американцев на коронавирус.
Пятерка стран с наибольшим числом выявленных случаев коронавируса выглядит так:
Коронавирус уже стал причиной более 53 тысяч людей по всему миру. Наибольшее количество смертей от коронавируса зафиксировано в Италии - почти 14 тысяч.
Ученые уже нашли этому объяснение: в стране высокий процент людей пожилого возраста, и многие из них проживают в пансионах для престарелых, которые стали рассадниками эпидемии. Итальянцы вначале скептически отнеслись к коронавирусу, при этом принято целоваться и обниматься при встрече. Ошибкой называют и массовую госпитализацию на первых порах всех пациентов с симптомами ОРВИ. При этом количество койкомест в больницах Италии в разы меньше, чем в США, Германии или Китае.
Лидерами по смертности от COVID-19 являются следующие страны:
- Италия - 13 915;
- Испания - 10 348;
- США - 5 387;
- Франция - 3 523;
- Китай - 3 203.
Вместе с тем от инфекции уже выздоровели почти 212 тысяч человек. Средняя смертность от коронавируса по всему миру составляет 5,22 процента.
Эксперты предупреждают, что для спасения пациентов в тяжелом состоянии их необходимо подключать к аппарату искусственной вентиляции легких. Их выпуск налаживают в срочном порядке во многих странах. Кроме того, опасность представляет массовое заражение медиков. Из-за этого в ближайшее время может возникнуть резкий дефицит персонала в больницах.
по теме
Коронавірус у світі: актуальна статистика
У Нью-Йорку кількість випадків Covid-19 наближається до 50 тисяч. Туди масово мобілізують медиків, також перекидають карети швидкої та апарати штучної вентиляції легень
Коронавирусом заболели 216 тысяч американцев
Всего в мире зафиксировано более 937,5 тысяч инфицированных. Из них умерли более 47 тысяч, 194 тысячи - выздоровели.
Утром будет миллион зараженных: последнее о пандемии
На вечер 1 апреля от коронавируса во всем мире умерли более 44 тысяч людей. Больше всего погибло в Италии - почти 12,5 тысяч. На втором месте Испания - более 9 тысяч. Смертность от коронавируса по всему миру составляет 4,98 процента.
Коронавірус у світі: кількість заражених наближається до мільйона
Американські лікарі зізнаються, що вже не здатні контролювати ситуацію
Пандемія коронавірусу: США встановили рекорд кількості смертей за добу
Майже 77 тисяч нових випадків, така світова статистика інфікування коронавірусом за минулу добу