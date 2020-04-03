Число зараженных вирусом COVID-19 во всем мире превысило один миллион. По состоянию на 10:00 по Киеву инфекция поразила более 1 млн 16 тысяч людей по всему миру, сообщает Университет Джонса Хопкинса, отслеживающий статистику в реальном времени.

100 тысяч заболевших было зарегистрировано 6 марта, 200 тысяч - 18 марта, а 500 тысяч — 26 марта.

Мировым лидером по числу зараженных являются Соединенные Штаты - более 245,5 тысяч. При этом умерли чуть более шести тысяч людей, большинство (почти 1,6 тыс. - в Нью-Йорке и пригородах). Высокие показатели объясняются в первую очередь массовым тестированием американцев на коронавирус.

Пятерка стран с наибольшим числом выявленных случаев коронавируса выглядит так:

США - 245 573;

Италия - 115 242;

Испания - 112 065;

Германия - 84 794;

Китай - 82 464.

Коронавирус уже стал причиной более 53 тысяч людей по всему миру. Наибольшее количество смертей от коронавируса зафиксировано в Италии - почти 14 тысяч.

Ученые уже нашли этому объяснение: в стране высокий процент людей пожилого возраста, и многие из них проживают в пансионах для престарелых, которые стали рассадниками эпидемии. Итальянцы вначале скептически отнеслись к коронавирусу, при этом принято целоваться и обниматься при встрече. Ошибкой называют и массовую госпитализацию на первых порах всех пациентов с симптомами ОРВИ. При этом количество койкомест в больницах Италии в разы меньше, чем в США, Германии или Китае.

Лидерами по смертности от COVID-19 являются следующие страны:

Италия - 13 915;

Испания - 10 348;

США - 5 387;

Франция - 3 523;

Китай - 3 203.

Вместе с тем от инфекции уже выздоровели почти 212 тысяч человек. Средняя смертность от коронавируса по всему миру составляет 5,22 процента.

Эксперты предупреждают, что для спасения пациентов в тяжелом состоянии их необходимо подключать к аппарату искусственной вентиляции легких. Их выпуск налаживают в срочном порядке во многих странах. Кроме того, опасность представляет массовое заражение медиков. Из-за этого в ближайшее время может возникнуть резкий дефицит персонала в больницах.