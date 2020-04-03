У Facebook Messenger наконец-то появилось собственное полноценное десктопной приложение, которое упрощает обмен сообщениями и добавляет групповые видеочаты с друзьями и семьей на Windows 10 и macOS. Об этом сообщает официальный блог соцсети.

Читайте также В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой

Приложение, которое теперь доступно в Microsoft Store и Mac App Store, позволяет отправлять сообщения друзьям и совершать аудио и видеозвонки, как на смартфонах или в веб-версии.

Facebook Messenger также включает в себя темный режим, который Facebook развернул в качестве одной из новых функций, представленных в редизайне десктопной версии.

Намеки на то, что Facebook работала над приложением для компьютеров, были еще в 2016 году. Позже Facebook запустил настольное приложение для Workplace, его инструмент для совместной работы, в конце 2017 года, а в 2019 году было анонсирована полноценная десктопная версия.

видеочата становятся жизненно важными инструментами, чтобы поддерживать связь с друзьями и семьей. Facebook Messenger в полной настольной версии должен упростить пользователям видеочат с друзьями.

Десктопный Messenger объединяет в себе все важные инструменты для видеоконференций, наподобие Zoom, который часто критикуют за проблемы с конфиденциальностью, безопасностью и короткими сессиями в бесплатной версии.

Скачать и установить Facebook Messenger Desktop уже можно в Microsoft Store и в Mac App Store.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Facebook планировал записывать разговоры пользователей. Также в Facebook обещал выделить помощь СМИ в условиях коронавируса.