Facebook планирует легально собирать записи разговоров пользователей. За записи голосовых разговоров компания предложит пользователям финансовое вознаграждение. Об этом пишет The Verge.

"Социальная сеть будет использовать записи для улучшения своей технологии распознавания речи", - говорится в сообщении.

Пользователи Facebook смогут записывать свои разговоры в рамках программы Pronunciations (произношение), которая доступна в приложении Facebook Viewpoints. Последнее используется для маркетинговых исследований.

Участники программы смогут записать фразу Hey Portal, после которой необходимо сказать имя одного из своих друзей. Можно подключить до 10 друзей.

К слову, принимать участие в программе могут пользователи, у которых в Facebook более 75 друзей.

За один полный набор записей в приложении Viewpoints пользователю начисляется 200 баллов. Необходимо набрать тысячу баллов, которые можно конвертировать в 5 долларов через PayPal.

В Facebook отметили, что созданные в рамках этой программы голосовые записи не будут подключаться к профилю пользователя. Также активность на Viewpoints не будет доступна Facebook или другим принадлежащим соцсети сервисам без разрешения.

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