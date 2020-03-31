В Facebook выделят помощь СМИ в условиях коронавируса [ Редактировать ]
Корпорация Facebook потратит 100 млн долларов на поддержку новостных ресурсов.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
По их словам, материальная помощь будет выделена для региональных изданий в рамках борьбы с кризисом во время пандемии коронавирусной инфекции.
Отмечается, что проект будет называться Facebook Journalism Project.
Кроме того, 75 миллионов долларов отправятся на дополнительные маркетинговые расходы для всех мировых новостных ресурсов и смогут возместить кризисное снижение выручки.
Напомним, Марк Цукерберг потратит 25 миллионов долларов на помощь миру в борьбе с коронавирусом.
по теме
Основатель Facebook выделит 25 млн долларов на борьбу с коронавирусом
Также в разработку лекарств инвестирует и фонд Билла Гейтса
В Одесской области подтвердили еще два случая заражения коронавирусом
Диагноз подтвержден у мужчины 1960 г.н. из села Нерубайское и женщины 1947г.н. из Одессы
Украинские спасатели оборудовали пункты приема инфицированных коронавирусом
В этих местах медики будут проверять граждан с COVID-19
В США коронавирусом заразились уже почти 164 тыс. человек
Согласно статистике, умерли более 3 тыс. пациентов
Коронавирус в Украине: последние новости
Коронавирус Covid-19 продолжает распространятся в нашей стране