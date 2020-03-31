Корпорация Facebook потратит 100 млн долларов на поддержку новостных ресурсов.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

По их словам, материальная помощь будет выделена для региональных изданий в рамках борьбы с кризисом во время пандемии коронавирусной инфекции.

Отмечается, что проект будет называться Facebook Journalism Project.

Кроме того, 75 миллионов долларов отправятся на дополнительные маркетинговые расходы для всех мировых новостных ресурсов и смогут возместить кризисное снижение выручки.

Напомним, Марк Цукерберг потратит 25 миллионов долларов на помощь миру в борьбе с коронавирусом.