Курс американского доллара продолжает расти против других мировых валют, отражая прогнозы, что пандемия коронавируса обернется худшим экономическим кризисом за последние десятилетия, передает Reuters.

За прошедшую неделю доллар США вырос на 2,5% по отношению к евро ($1/1,08 евро) и большинству других основных мировых валют, включая британский фунт стерлингов (1 фунт/$1,237), австралийский, новозеландский и канадский доллары, а также швейцарский франк ($1/0,97).

Украинская гривна на межбанковском валютном рынке в пятницу, 3 апреля, опустилась до 27,4 грн за один доллар. Евро торгуется по 29,56 грн. Цифра на "черном рынке" отличаются незначительно. НБУ на выходные установил следующий курс гривны: доллар - 27,37, евро - 29,56, рубль - 0,35.

Эксперты отмечают, что подорожание доллара на фоне глобальной сумятицы подтверждает его статус в качестве мировой резервной валюты. Его скупка во всем мире означает, что ожидается глобальный экономический спад.

При этом на доллар США не действуют даже удручающие данные о резком скачке безработицы. За прошлый месяц в Штатах было потеряно 701 тысячу рабочих мест в несельскохозяйственном секторе. Мартовское сокращение рабочих мест прервало рост занятости в Америке не протяжении последних 113 месяцев. Уровень безработицы вырос до 4,4%. За пособиями по безработице обратились 6,5 млн американцев.

Эксперты считают, что тревожные новости из Штатов теряются на фоне аналогичных процессов в других развитых странах. Массовое закрытие производств из-за тотального карантина в свою очередь негативно отражается на акций ведущих компаний мира.

Цены на нефть, которые на этой неделе опустились до минимума за последние 20 лет, за один день "скакнули сразу" на 47%, установив абсолютный рекорд. На закрытие торгов марка Brent продавалась по 33,8 доллара за баррель. "Черное золото" дорожает из-за запланированной на понедельник встречи стран ОПЕК с Россией, на котором производители попытаются договориться о снижении добычи, чтобы найти паритет цен.

Из-за ценовой войны между Россией и Саудовской Аравией цены на нефть с начала года упали на 65%.

Мартовское сокращение рабочих мест прервало рост занятости в Америке не протяжении последних 113 месяцев. Уровень безработицы вырос до 4,4%.