1 квітня в Україні все ж розпочався другий етап медичної реформи. Було багато розмов про те, що її продовження можуть відкласти. Або й зовсім скасувати. Однак усе йде за графіком, не зважаючи на епідемію.

Тож що змінюється? І чому про це варто знати кожному?

Незважаючи на пандемію та надзвичайну ситуацію, в Україні таки запускають другий етап медичної реформи. Що зміниться і для кого? Чи готові лікарі і лікарні до змін? І головне: які послуги для українців будуть безплатні, а за що доведеться викласти чималу суму?

Отже, принцип "гроші ходять за пацієнтом" відтепер поширюється із сімейної медицини на майже всі медзаклади країни: від поліклінік та лікарень - до "швидких". І у цій новій системі вже понад півтори тисячі (1553) закладів - і державні і приватні. А це - майже всі, кажуть у Національній службі здоров'я. Там на них готові виділити - понад 70 мільярдів гривень.

Аби держава заплатила за конкретну послугу, лікарня повинна укласти договір із НСЗУ та відповідати мінімальним вимогам - мати оснащення і персонал. Відтепер лікарні отримуватимуть гроші з бюджету не за ліжкомісця, а за надані послуги. Їхню кількість та якість має контролювати Національна служба здоров'я.

Тепер, щодо пацієнтів: вони зможуть самі обирати, де лікуватися. Але перед цим потрібно звернутися до свого сімейного лікаря. А вже той випише направлення до спеціаліста. Приміром, до ЛОРа, хірурга або гастроентеролога.

Але це не поширюється на стоматологів, офтальмологів, гінекологів та психіатрів - до них можна звертатися напряму.

Тепер про те, що фінансує держава, а що сам пацієнт.

Безплатними будуть:

швидка та екстрена допомога

допомога при інсульті та інфаркті

рання діагностика онкології

цистоскопія, бронхоскопія, мамографія

обстеження стравохода та шлунка

травматологія

реабілітація в стаціонарі

лікування туберкульозу

пологи

психіатрична та наркологічна допомога

паліатив

діагностика та лікування людей із ВІЛ

реімбурсація ліків - так звані "доступні ліки" діабетикам, хворим на астму та серцево-судинні недуги

консультації вузьких спеціалістів будуть безкоштовними, але тільки за направленням сімейного лікаря. Якщо такого немає - доведеться платити за все

Крім того, наразі питання, чи вистачить державного фінансування. Нацслужба визначила "прайс". У ньому, приміром - пологи коштують 8 тисяч гривень, а лікування інфаркту - 16 тисяч. Встановлені ціни й на хірургічні операції. Однак медики вже кажуть - ці тарифи низькі! Відтак, чи не доведеться доплачувати пацієнтам? Це поки питання без відповіді.

А от за що точно доведеться платити, так це за "забаганки" - покращені умови лікування, наприклад, окрему палату чи особливе харчування. Власним коштом доведеться робити щеплення, які не входять до національного календаря. Приміром, від вітряної віспи чи менінгококових інфекцій.

А ще влада на місцях відтепер має комп'ютеризувати та підключити всі заклади до системи eHealth. Заведуть усім українцям і електронні медичні книжки.