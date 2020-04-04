В Киеве оштрафовали девушку за нарушение самоизоляции [ Редактировать ]
Гражданку, которая нарушила режим самоизоляции оштрафовали на 17 тысяч гривен.
Об этом сообщает заместитель министра МВД Антон Геращенко.
По его словам, Ладимира Басова вернулась из Таиланда и помещена под 14-дневный карантин.
"29 марта из Бангкока рейсом PS1172 прилетела с отдыха гражданка Ладимира Басова. Пограничники взяли с Ладимиры личное обязательство, в соответствии с которым она должна была 14 дней находиться в самоизоляции. В качестве адреса, где она обещала быть в самоизоляции, она указала квартиру бабушки и дедушки, проживающих в Николаеве", - отметил Геращенко
Известно, что нарушение зафиксировали, благодаря соцсети Instagram, где девушка и выложила видео нахождение вне своего дома.
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