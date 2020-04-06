У Запоріжжі виходить на маршрути весь громадський транспорт [ Редактировать ]
У Запоріжжі сьогодні весь громадський транспорт виходить на маршрути, - про це повідомив міський голова на своїй сторінці у Facebook. Попри рекомендації Кабміну посилити карантинні заходи з 6 квітня, тамтешня влада вирішила не змінювати графік роботи автобусів, трамваїв і тролейбусів. Але в транспорті може перебувати одночасно не більше як 10 пасажирів - у масках чи респіраторах.
Разом з тим, містян закликали не виходити з дому без нагальної потреби.
по теме
Віталій Кличко спростував інформацію про відновлення роботи метрополітену
Скасування руху метрополітену до 3 квітня стало вимушеним заходом на випередження, наголосив мер Києва Віталій Кличко
Транспортний колапс: на Кіровоградщині пацієнтам з нирковою недостатністю не роблять гемодіаліз
На Кіровоградщині через скасування рейсових автобусів люди на гемодіалізі не мають змоги дістатися з районів у лікарню Кропивницького, аби отримати життєво необхідну процедуру
Через скасування пасажирських перевезень медики не можуть добратися до роботи
Доки чиновники намагаються вирішити транспортну проблему, медсестри і санітарки виходять з ситуації як тільки можуть
У Харкові поліція контролює пасажирські перевезення
На кінцевих зупинках чергують поліцейські та представник перевізника - слідкують, щоб більше 10 чоловік в один автобус не сідали
Транспортний колапс в Україні: як люди пристосовуються до нових обмежень
У маршрутці одночасно можуть перебувати не більше 10 осіб, а в автобусі, тролейбусі та трамваї - не більше 20. Втім, охочих поїхати надто багато