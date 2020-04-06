У Запоріжжі сьогодні весь громадський транспорт виходить на маршрути, - про це повідомив міський голова на своїй сторінці у Facebook. Попри рекомендації Кабміну посилити карантинні заходи з 6 квітня, тамтешня влада вирішила не змінювати графік роботи автобусів, трамваїв і тролейбусів. Але в транспорті може перебувати одночасно не більше як 10 пасажирів - у масках чи респіраторах.

Разом з тим, містян закликали не виходити з дому без нагальної потреби.