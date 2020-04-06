Борьба с пандемией: Apple начали шить медицинские маски [ Редактировать ]
Корпорация Apple наладила выпуск средств защиты для медработников.
Об этом сообщил глава компании Тим Кук.
По его словам, компания Apple уже выпустила 20 млн масок, которые отправились в различные учреждения на территории США.
"Наши команды по проектированию, эксплуатации и упаковке также работают с поставщиками для разработки, производства и поставки лицевых щитков для медицинских работников", - отметил Кук.
Кроме того, Apple собирается начать производство защитных щитков для медиков, которые работают с инфицированными коронавирусом.
Ранее мы писали о том, что автоконцерн Lamborgini наладил производство масок на одном из своих заводов. Средства защиты будут отправлять в ближайшую больницу.
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