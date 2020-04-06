Корпорация Apple наладила выпуск средств защиты для медработников.

Об этом сообщил глава компании Тим Кук.

По его словам, компания Apple уже выпустила 20 млн масок, которые отправились в различные учреждения на территории США.

"Наши команды по проектированию, эксплуатации и упаковке также работают с поставщиками для разработки, производства и поставки лицевых щитков для медицинских работников", - отметил Кук.

Кроме того, Apple собирается начать производство защитных щитков для медиков, которые работают с инфицированными коронавирусом.

Ранее мы писали о том, что автоконцерн Lamborgini наладил производство масок на одном из своих заводов. Средства защиты будут отправлять в ближайшую больницу.