От суперкаров до масок: Lamborgini начала производить средства защиты [ Редактировать ]
Автоконцерн "Lamborgini" запустил производство медицинских масок.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
По их словам, в условиях экстренной необходимости, компания хочет помочь Италии в борьбе с опасной инфекцией.
"В экстренной ситуации мы считаем, что обязаны внести конкретный вклад в общее дело. Мы победим в этой битве вместе, работая вместе, поддерживая тех, кто находится на переднем крае борьбы с этой пандемией каждый день",- отмечается в сообщении.
Отмечается, что компания переоборудовала часть своего завода в Сант-Агата-Болоньезе для производства медицинских масок, которые отправятся в больницу в Болонье.
Ранее модный бренд Chanel заявил о начале производства масок. Такое решение было принято в связи с распространением коронавируса.
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