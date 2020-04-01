Автоконцерн "Lamborgini" запустил производство медицинских масок.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

По их словам, в условиях экстренной необходимости, компания хочет помочь Италии в борьбе с опасной инфекцией.

"В экстренной ситуации мы считаем, что обязаны внести конкретный вклад в общее дело. Мы победим в этой битве вместе, работая вместе, поддерживая тех, кто находится на переднем крае борьбы с этой пандемией каждый день",- отмечается в сообщении.

Отмечается, что компания переоборудовала часть своего завода в Сант-Агата-Болоньезе для производства медицинских масок, которые отправятся в больницу в Болонье.

Ранее модный бренд Chanel заявил о начале производства масок. Такое решение было принято в связи с распространением коронавируса.