Снижение зарплат игроков Английской премьер-лиге (АПЛ) из-за остановки сезона в результате пандемии коронавируса натолкнулось на категоричное возражение со стороны Ассоциации профессиональных футболистов (PFA). Об этом сообщает The Telegraph.

В эти выходные Английская премьер-лига в режиме видеоконференции провела совещание с игроками клубов. Футболистов пытались убедить согласиться на сокращение зарплат, чтобы хоть как-то минимизировать потери от прерванного сезона. На урезание зарплат уже согласились клубы из испанской, итальянской и немецкой лиги. В Английской премьер-лиге от этого до сих пор воздерживалась.

Необходимость снижения зарплат АПЛ оправдывала тем, что суммарные потери клубов из-за коронавируса могут превысить 1 млрд фунтов стерлингов. Игроков пытались убедить отказаться от 30% зарплаты на срок до 12 месяцев. На такое сокращение уже добровольно согласился главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт. К слову, средняя зарплата игрока премьер-лиги составляет 3,5 млн фунтов стерлингов в год.

Категорически против урезания зарплат выступила Ассоциация профессиональных футболистов. Профсоюз считает, что урезание зарплат пагубно скажется на Национальном фонде здравоохранения, поскольку приведет к резкому снижению налоговых поступлений - около 200 млн фунтов стерлингов.

В таких условиях Футбольная ассоциация Англии заявила, что "финансовые последствия" пандемии "до конца не изучены", о своих дальнейших шагах она объявит в "надлежащие сроки".

Напомним, что из-за инфекции, проникшей на все континенты и во все страны, спортивный сезон прерван и неизвестно, когда сможет быть возобновлен. Из-за остановки национальных турниров и еврокубков футбольные клубы оказались лишены возможности зарабатывать, в частности продавать билеты и получать деньги от телетрансляций. В то же время, они продолжают платить зарплату игрокам.