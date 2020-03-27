Руководство Международной федерации футбола (FIFA) на совещании с представителями клубов обсуждало снижение зарплат футболистов до 50% из-за остановки сезона в результате пандемии коронавируса. Об этом пишет испанское спортивное издание Мarca.

Из-за инфекции, проникшей на все континенты и во все страны, спортивный сезон прерван и неизвестно, когда сможет быть возобновлен. Из-за остановки национальных турниров и еврокубков футбольные клубы оказались лишены возможности зарабатывать, в частности продавать билеты и получать деньги от телетрансляций. В то же время, они продолжают платить зарплату игрокам.

"Без помощи государства половине профессиональных клубов во Франции придется подать на банкротство в течение шести месяцев. Пять топ-лиг Европы уже потеряли 4 млрд евро, Лига 1 — 500-600 млн. Разница между обычной экономикой и футболом — в больших зарплатах", - рассказал в интервью France Bleu глава наблюдательного совета "Сент-Этьена" Бернар Каяццо.

Чтобы спасти клубы от банкротства, FIFA пытается снизить их затраты. Один из главных антикризисных пунктов предусматривает уменьшение зарплат игроков. Кроме этого, федерация призывает клубы не учитывать нынешнюю паузу в контрактах игроков.

Руководство английская Премьер-лиги уже объявило, что готово урезать зарплаты футболистов на 50%. Известно, что футболисты мюнхенской "Баварии" из-за приостановки сезона откажутся от 20% зарплаты.

Также планируется создание общего фонда, куда будут вносить деньги FIFA, конфедерации, федерации, все футболисты, спонсоры и телевизионные сети. Фонд станет гарантией того, что футбол сохранит свою нынешнюю структуру.