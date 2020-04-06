На Дніпропетровщині рятувальники за шість годин розгорнули наметове містечко для обсервації. На карантин там можуть залишатися 130 людей. Про ситуацію в умовах ізоляції, розкаже Олена Мендалюк.

За 60 кілометрів від Дніпра, на в'їзді до села Могилів, за обгороджувальною стрічкою - мобільний обсерваційний центр. Тривають останні приготування - проводять електрику. Для цього встановлюють додаткові стовпи. Так містечко приєднають до високовольтної лінії.

Для обсервації облаштовують двомісні намети. Поки що вони укомплектовані мінімально - постільна білизна та обігрівач. Їжу привозитимуть - сніданок, обід та вечерю. Встановлять біотуалети, а для гігієнічних процедур рятувальники розгорнули польовий душ.

Андрій Кульбач, начальник ГУ ДСНС у Дніпропетровській області:

Тут знаходяться міста для гігієнічних, проведення гігієни особистої для людей і душ, який з гарячою водою, підключається до автомобіля, там він нагрівається і гаряча вода тут буде для помивки людей, які тут знаходяться.

Дезінфікуватимуть усе: людей, особисті речі, постільну білизну, палатки й усю територію наметового містечка. Для санітарної обробки все готове - дезінфектори і дві спецавтівки.

"Рамка, куди підключається пожежних рукав і подається дезінфікуючий роствор, мілко струєю буде проводитись оприскування людей для проведення дезінфекції, а також автомобіль ДДА на базі ГАЗ-66, який проводить термічну обробку, як одежі в якій люди прибувають так і постільного".

Щодня в наметовому містечку чергуватимуть рятувальники, поліція та медики. Тут лікар і медсестра проводитимуть медогляд і відбиратимуть аналізи на COVID-19.

Світлана Погоріла, директор КЗ "Царичанська центральна лікарня":

Коли вони поступають сюди буде проводитися тестування, буде вимірюватися температура, клінічний огляд буде проводитися. І в разі необхідності, кожен день це обов'язково, за станом здоров'я пацієнтів.

Сьогодні в Дніпропетровській області дві тисячі людей перебувають на самоізоляції. Утім, за словами голови облради, їх щодня більшає. Через КПП до України повертаються близько семи тисяч людей, серед них - і жителі регіону.

Святослав Олійник, голова Дніпропетровської обласної ради:

Потенційно це всі контактні люди і відповідно ми повинні їх прийняти, пройти карантинні процедури і потім бути спокійними, що ми унеможливили контакт і потенційне захворювання тих людей, які знаходяться тут.

Чиновники запевняють, жодної небезпеки для місцевих мешканців - немає, до найближчого населеного пункту - п'ять кілометрів. Люди, яких привезуть на обсервацію, будуть повністю ізольовані.