Ні Дніпропетровщині рятувальники розгорнули намети для обсервації [ Редактировать ]
На Дніпропетровщині рятувальники за шість годин розгорнули наметове містечко для обсервації. На карантин там можуть залишатися 130 людей. Про ситуацію в умовах ізоляції, розкаже Олена Мендалюк.
За 60 кілометрів від Дніпра, на в'їзді до села Могилів, за обгороджувальною стрічкою - мобільний обсерваційний центр. Тривають останні приготування - проводять електрику. Для цього встановлюють додаткові стовпи. Так містечко приєднають до високовольтної лінії.
Для обсервації облаштовують двомісні намети. Поки що вони укомплектовані мінімально - постільна білизна та обігрівач. Їжу привозитимуть - сніданок, обід та вечерю. Встановлять біотуалети, а для гігієнічних процедур рятувальники розгорнули польовий душ.
Андрій Кульбач, начальник ГУ ДСНС у Дніпропетровській області:
Тут знаходяться міста для гігієнічних, проведення гігієни особистої для людей і душ, який з гарячою водою, підключається до автомобіля, там він нагрівається і гаряча вода тут буде для помивки людей, які тут знаходяться.
Дезінфікуватимуть усе: людей, особисті речі, постільну білизну, палатки й усю територію наметового містечка. Для санітарної обробки все готове - дезінфектори і дві спецавтівки.
"Рамка, куди підключається пожежних рукав і подається дезінфікуючий роствор, мілко струєю буде проводитись оприскування людей для проведення дезінфекції, а також автомобіль ДДА на базі ГАЗ-66, який проводить термічну обробку, як одежі в якій люди прибувають так і постільного".
Щодня в наметовому містечку чергуватимуть рятувальники, поліція та медики. Тут лікар і медсестра проводитимуть медогляд і відбиратимуть аналізи на COVID-19.
Світлана Погоріла, директор КЗ "Царичанська центральна лікарня":
Коли вони поступають сюди буде проводитися тестування, буде вимірюватися температура, клінічний огляд буде проводитися. І в разі необхідності, кожен день це обов'язково, за станом здоров'я пацієнтів.
Сьогодні в Дніпропетровській області дві тисячі людей перебувають на самоізоляції. Утім, за словами голови облради, їх щодня більшає. Через КПП до України повертаються близько семи тисяч людей, серед них - і жителі регіону.
Святослав Олійник, голова Дніпропетровської обласної ради:
Потенційно це всі контактні люди і відповідно ми повинні їх прийняти, пройти карантинні процедури і потім бути спокійними, що ми унеможливили контакт і потенційне захворювання тих людей, які знаходяться тут.
Чиновники запевняють, жодної небезпеки для місцевих мешканців - немає, до найближчого населеного пункту - п'ять кілометрів. Люди, яких привезуть на обсервацію, будуть повністю ізольовані.
по теме
Придніпровська залізниця відновила перевезення для поліцейських та медиків
До регіональної філії Придніпровської залізниці вже надійшли сотні заявок на перевезення працівників від лікарень та правоохоронних структур
Коронавірус дістався Дніпра: у місті оголосили надзвичайну ситуацію
Перші діагностовані випадки COVID-19 на східній Україні. Обидва у Дніпрі. Через це у місті та області оголосили надзвичайну ситуацію
На вулицях України рятувальники закликають людей сидіти вдома
Людей закликають залишатися вдома на час карантину. Та дотримуватись інших важливих порад щодо запобігання хворобі
Наказание за фейк: полиция обнаружила шутника
Женщине грозит штраф или исправительные работы
Транспортний колапс в Україні: як люди пристосовуються до нових обмежень
У маршрутці одночасно можуть перебувати не більше 10 осіб, а в автобусі, тролейбусі та трамваї - не більше 20. Втім, охочих поїхати надто багато