Футбольна справа: Печерський райсуд Києва підтвердив обґрунтованість підозри Андрію Бондаренку. Це директор заводу із виготовлення штучного покриття для футбольних полів "ФФУ Продакшн". Слідство заявляє про мільйонні розтрати бюджетних грошей. Усі подробиці в матеріалі.

Печерський райсуд Києва підтвердив обґрунтованість підозри директору заводу з виробництва штучного покриття для футбольних майданчиків, Андрію Бондаренку. Так, в ухвалі суду сказано, що Бондаренко в 2017 році разом із керівництвом Української асоціації футболу брав участь в оборудці з бюджетними грошима.

У липні 2017 його призначили директором ТОВ "ФФУ Продакшн", заснованого УАФ. Перебуваючи на посаді директора, Андрій Бондаренко підробив документи і на третину завищив вартість штучного покриття, використаного для будівництва 66 мініфутбольних майданчиків у столиці.

У підсумку незаконно заволодів бюджетними коштами на майже 10 мільйонів гривень. Наразі, Бондаренку обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, із забороною виїзду за кордон.

Нагадаємо, на фінансування ініційованої Українською асоціацією футболу бюджетної програми "Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям у регіонах України", у 2017-2018 роках було без належних розрахунків та економічних обґрунтувань спрямовано мільярд 250 мільйонів гривень з державного та місцевих бюджетів, на 760 футбольних полів.

ТОВ "ФФУ Продакшн", власником якого є Українська асоціація футболу, обрало підрядника будівництва майданчиків у Києві без тендеру. Компанія авансом отримала стовідсоткову передплату з бюджетної програми. Загальний обсяг збитків, о також імена інших осіб, причетних до злочину - тепер встановлюють слідчі.