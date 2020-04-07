В Україні за недотримання карантину правоохоронці склали вже 4 тисячі адмінпротоколів. Крім того, поліція розслідує майже півсотні кримінальних проваджень. У Чернівцях порушників масово штрафують, на Закарпатті ще тільки попереджають.

На Буковині жорсткі обмежувальні заходи діють від минулого тижня: при в'їзді в область встановлені спеціальні КПП. Заїжджати дозволяють лише вантажівкам та транзитному транспорту. На вулицях заборонено ходити більш ніж удвох. Правоохоронці щодня проводять рейди.

В нас є карантин. Ви знаєте, так? В нас є рекомендація не перебувати людям у місцях відпочинку, парках.

Правоохоронці вже склали понад 130 адмінпротоколів про порушення карантину, 19 із них за недотримання правил самоізоляції. Штраф від 17 до 34 тисяч гривень. Нині в області лабораторно підтверджено 220 випадків захворювання на коронавірус. Серед інфікованих 17 медиків, правоохоронець і чимало дітей.

Умань на Черкащині - на цілковитій ізоляції. Обмежено в'їзд і виїзд - пропускають лише спецтранспорт, ваговози з продуктами та людей з місцевою пропискою. Заходи посилили через смерть сорока восьмирічного хасида. Він 11 березня з родиною приїхав до України з Великої Британії на весілля сина. Помер першого квітня в уманській інфекційній лікарні. У нього, дружини та двох дітей теж виявили COVID-19. Хасид контактував щонайменше з пів сотнею людей. Зараз вони на самоізоляції, очікують результатів тестів.

Дмитро Ляшов, заступник голови Черкаської ОДА:

Встановлене певне коло осіб, які були на цьому весіллі, але вбачаючи, що це було там десь 11 березня то за 14 днів, ми розуміємо, що повинні були бути симптоми у цих людей. Там є проблема, що вони не хочуть звертатись до медичних закладів.

У Львові через порушення карантину зачиняють два продуктові ринки. Їхніх керівників оштрафували за порушення заборони щодо масового скупчення людей. Громадським транспортом за спецпосвідченнями зможуть користуватися лише працівники, які забезпечують життєдіяльність міста. На вулицях поменшало перехожих. Більшість користується масками і дотримується дистанції.