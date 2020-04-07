В Ривне зафиксировали первую смерть от коронавируса. Об этом говорится в сообщении городского совета Ривне.

Так,скончалась сотрудница детской библиотеки. Пациентка в последнии дни была в тяжелом состоянии.

"С прискорбием сообщаем, что вчера в нашем городе от коронавируса умер первый человек. Это сотрудница детской библиотеки, которая последние дни находилась в тяжелом состоянии. Женщине был всего 51 год. Коллектив Ровенского городского совета и исполнительного комитета выражает искренние соболезнования близким умершей", - говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на 09:30 7 апреля, в Украине зафиксировали 1462 случая коронавирусной болезни COVID-19.