Южнокорейские власти рассмотрят возможность контроля за соблюдением карантина с помощью электронных браслетов.

Об этом сообщает Yonhap.

По их словам, в Южной Корее для пресечения нарушения режима самоизоляции гражданам предложат носить электронные средства надзора.

"Южная Корея обдумывает использование электронных браслетов, чтобы люди в самоизоляции не выходили на улицу на фоне растущего опасения в отношении лиц, нарушающих правила и распространение коронавируса", - отмечается в сообщении.

Известно, что граждане Южной Кореи уже имеют в телефонах приложение для контроля передвижения во время карантина.

Отмечается, что правоохранители, благодаря ему уже оштрафовали 75 нарушителей.

Читайте также, ученые разработали дрон, который способен выявлять больных коронавирусом на расстоянии. Техника различает симптомы болезни.