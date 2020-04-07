За март международные резервы Украины сократились более чем на два миллиарда долларов (7,8%) - с 27,042 млрд долларов до 24,924 млрд долларов, сообщается на сайте Национального банка.

В первую очередь это связано с интервенциями центробанка на валютном рынке.

"Чистая продажа валюты Национальным банком в марте достигла 2 189,6 млн долл. США. Эти интервенции позволили удовлетворить спрос бизнеса и граждан. В конце месяца ситуация на валютном рынке нормализовалась, а Национальный банк даже вернулся к интервенциям по покупке валюты. В целом НБУ продал 2 453,6 млн долл. США, а купил - 264,0 млн долл. США", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на операции по обслуживанию государственного и гарантированного государством долга ушло 1,124 млрд долларов. Эти расходы были уравновешены новыми внутренними заимствованиями в размере 873,2 млн долларов и 276,9 млн евро.

По состоянию на 1 апреля объем международных резервов покрывает 3,7 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и НБУ.

Ранее мы писали о том, что больничные выплаты в Украине выросли на четверть. Мы также писали о том, что Украину "атакуют" новые подделки 200 гривен. Смотрите, как можно отличить их от настоящих.

Также в Национальном банке Украины назвали причину колебания гривны, а еще мы писали о том, что курс биткоина вырос.