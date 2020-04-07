Церковный стрим: в храме Кременчуга включили службу с донатами [ Редактировать ]
Священник из Свято-Николаевского храма города Кременчуга решил запустить трансляцию богослужений из церкви.
Об этом сообщил сам отец Михаил Гориславец.
Священник призывает прихожан оставаться дома и по сети давать имена тех, за кого нужно помолится, а пожертвования отправлять на банковскую карту.
Отмечается, что если прихожане захотят причастится или исповедаться, то они должны лично прийти в храм, надев маску.
Ранее мы сообщали о том, что храмы УПЦ не будут прекращать службы. Верующих призвали носить защитные маски при входе в храм.
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