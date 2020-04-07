Священник из Свято-Николаевского храма города Кременчуга решил запустить трансляцию богослужений из церкви.

Об этом сообщил сам отец Михаил Гориславец.

Священник призывает прихожан оставаться дома и по сети давать имена тех, за кого нужно помолится, а пожертвования отправлять на банковскую карту.

Отмечается, что если прихожане захотят причастится или исповедаться, то они должны лично прийти в храм, надев маску.

Ранее мы сообщали о том, что храмы УПЦ не будут прекращать службы. Верующих призвали носить защитные маски при входе в храм.