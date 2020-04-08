Исследователи смогли выяснить причину высокой температуры на планете Сатурн.

Об этом сообщает Nature Astronomy.

По информации, межпланетная станция Кассини собрала температурные данные с верхних слоев атмосферы Сатурна и выяснила, где располагаются температурные максимумы на планете.

“Плотность атмосферы Сатурна уменьшается с высотой, а разница снижения плотности зависит от температуры. Температурные же максимумы располагаются вблизи полюсов планеты”, - отмечается в сообщении.

Известно, что на планете существуют полярные сияния и они подобны земным. Такое явления происходит, благодаря электрическим токам.

К тому же, учитывая, что Сатурн находится дальше от Солнца, чем Земля, поэтому столь горячая атмосфера все время оставалось большим вопросом.

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