Известный музыкант умер от коронавируса [ Редактировать ]
Двукратный лауреат Грэмми Джон Прайм погиб от осложнений коронавирусной болезни.
Об этом сообщает журнал Rolling Stone.
По информации, 73-летний мужчина был госпитализирован с COVID-19 вместе с женой после европейского тура и вскоре умер после осложнений в виде пневмонии
Известно, что Джона Прайна окрестили классиком современного фолка и кантри. Он получил высшую музыкальную награду Гремми за "Лучший современный фолк-альбом".
Ранее мы писали о том, что актер из культового сериала "Игра престолов" погиб от коронавируса. Мужчине было 90 лет.
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