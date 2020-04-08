Двукратный лауреат Грэмми Джон Прайм погиб от осложнений коронавирусной болезни.

Об этом сообщает журнал Rolling Stone.

По информации, 73-летний мужчина был госпитализирован с COVID-19 вместе с женой после европейского тура и вскоре умер после осложнений в виде пневмонии

Известно, что Джона Прайна окрестили классиком современного фолка и кантри. Он получил высшую музыкальную награду Гремми за "Лучший современный фолк-альбом".

Ранее мы писали о том, что актер из культового сериала "Игра престолов" погиб от коронавируса. Мужчине было 90 лет.