Кабинет министров Украины пересчитал размер ежемесячных страховых выплат пострадавшим на производстве и лицам, имеющим право на страховые выплаты в случае смерти потерпевшего. Правительство приняло решение установить коэффициент пересчета с 1 марта 2020 года в размере 1,11.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам заседания Кабмина в среду, 1 апреля.

Кроме того, правительство поддержало предложение выделить Министерству ветеранов 26,5 млн грн для выплаты разовой денежной помощи семьям украинских военнослужащих и добровольцев, которые погибли в АТО. Также эти средства пойдут на выплату воинам, которые стали инвалидами, защищая родину от российской агрессии на востоке Украины.