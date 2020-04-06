Внеочередное заседание Рады: названа возможная дата [ Редактировать ]
Верховная Рада Украины уже в этот четверг, 9 апреля, может собраться на внеочередное заседание. Об этом сообщил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире одного из телеканалов.
Главным вопросом будет рассмотрение изменений в государственный бюджет на 2020 год.
Я думаю, что на этой неделе так же будет внеочередное заседание Рады. Я думаю, что это будет происходить до конца недели. Возможно, четверг, возможно - пятница.
"Главным вопросом будут изменения в бюджет. Достаточно плодотворно сотрудничает профильный комитет, Кабмин, Минфин. Я думаю, что в ближайшее время, их доработка уже будет предложена народным депутатам. Будут учтены те поправки и предложения, которые также появятся. На внеочередном заседании мы будем рассматривать этот вопрос", - добавил Разумков.
Ранее мы писали о том, что Кабмин повысил компенсации пострадавшим на производстве и назначил помощь семьям погибших в АТО.
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