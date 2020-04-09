На сьогодні в Україні лабораторно підтверджено 1668 захворювань на Covid-19. Найбільша кількість інфікованих у Чернівецькій області та столиці. За весь час спалаху недуги зафіксовано 52 летальних випадки, 35 людей одужали. За минулу добу з 206 нових пацієнтів до лікарень доправили 66, із них троє - діти. За даними МОЗу, найчастіше хворих на коронавірус ушпиталюють на 3-7 день після появи симптомів.

Віктор Ляшко, заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України: