Сирійська влада винна в застосуванні хімічної зброї. Такий висновок доповіді, оприлюдненій групою із розслідування та ідентифікації Організації із заборони хімічної зброї. Зокрема, в документі вказано, що уряд Башара Асада використав отруйні гази - зарин і хлор - у провінції Хомс у березні 2017 року.

Звинувачення у застосуванні заборонених речовин щодо сирійського режиму лунали й раніше. Зокрема, після газової атаки у квітні 17 в провінції Ідліб. У незалежній комісії ООН стверджували, урядові війська використали хімзброю не менше ніж сім разів. Офіційний Дамаск усе заперечує.