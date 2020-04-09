Сирійська влада винна в застосуванні хімічної зброї -висновок розслідування [ Редактировать ]
Сирійська влада винна в застосуванні хімічної зброї. Такий висновок доповіді, оприлюдненій групою із розслідування та ідентифікації Організації із заборони хімічної зброї. Зокрема, в документі вказано, що уряд Башара Асада використав отруйні гази - зарин і хлор - у провінції Хомс у березні 2017 року.
Звинувачення у застосуванні заборонених речовин щодо сирійського режиму лунали й раніше. Зокрема, після газової атаки у квітні 17 в провінції Ідліб. У незалежній комісії ООН стверджували, урядові війська використали хімзброю не менше ніж сім разів. Офіційний Дамаск усе заперечує.
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