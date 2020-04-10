В Чернобыльской зоне продолжается ликвидация пожара [ Редактировать ]
Спасатели продолжают ликвидировать лесные пожары на территории зоны отчуждения и обязательного отселения в Чернобыле. Об этом сообщает Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.
Также в агентстве отмечают, что в настоящее время радиационная обстановка на всех пунктах стабильная, тенденция к росту не выявлена. Ситуация под контролем.
"Как показывает многолетний опыт, во время пожара в зоне отчуждения радиационный фон не меняется. Однако, возрастает концентрация радионуклидов в воздухе на линии огня, где непосредственно выполняет свои задачи личный состав служб и предприятий. Для их безопасности используются средства индивидуальной защиты. А также, ограничивается время пребывания, проводится дезактивация техники и персонала", - сообщает агентство.
Ранее мы писали, что под Киевом вспыхнула электроподстанция.
по теме
В Чернобыльской зоне произошел еще один пожар
Вблизи с. Грезля Денисовецкого лесничества загорелись кустарники и травяной настил
Пожежа у Чорнобильській зоні впритул наблизилася до житлових будинків
Останні кілька діб місцеві мешканці живуть у стані майже вогневої облоги
Пожар в Чернобыльской зоне: полиция открыла дело
По факту возникновения пожара в Чернобыльской зоне полиция открыла уголовное производство