Запрет на российские соцсети: в Раде появилось постановление [ Редактировать ]
В пятницу, 10 апреля, в Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления "Об одобрении предложений о продлении срока применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", которым предлагается продление запрета на российские соцсети. Об этом сообщает свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.
Так, решением Совета национальной безопасности и обороны от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" (с последующими изменениями), которое было введено в действие указом президента Украины от 15 мая 2017 года №133/2017, интернет-провайдерам было запрещено оказывать услуги по доступу пользователей интернета на территории Украины к ресурсам сервисов "Mail.ru" (www.mail.ru) и ресурсов "Вконтакте" (www.vk.com) и "Одноклассники" (www.ok.ru).
В ряде судебных решений Верховный суд подтвердил законность наложенных санкций.
Постановлением предлагается рекомендовать Совету национальной безопасности и обороны принять решение о продлении срока применения соответствующих санкций.
Последний этап прохождения документа - обрабатывается в комитете.
Ранее мы писали о том, что в Раде заблокировали подписание закона о рынке земли.
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