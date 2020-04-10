В пятницу, 10 апреля, Служба безопасности Украины в Николаевской области выявила грубые нарушения при лабораторной проверке образцов пациентов с подозрением на коронавирус. Об этом заявил начальник управления СБУ Виталий Герсак во время сессии областного совета.

Так, медработники во время отбора биологических материалов у пациентов для проверки на заражение коронавирусом использовали некачественные пробирки и вещества, в которых хранятся анализы.

В частности медицинские сотрудники используют нестандартизированные пробирки и некачественную химическое вещество, не соответствующее определенным нормам и стандартам, в которых хранится отобранный материал. По имеющимся данным, указанное химическое вещество производится в Николаевском лабораторном центре Минздрава Украины.

Руководитель управления СБУ подчеркнул, что из-за выявленных нарушений результаты проведенных ранее проверок не могут соответствовать действительности, поэтому подлежат повторному лабораторному тестированию.

Кроме того, начальник управления здравоохранения в Николаевской области Павел Георгиев заявил о намерении провести экстренное совещание с инфекционистами лабораторного центра, чтобы разобраться в данной ситуации.

Напомним, в Киевской области рекомендовали ограничить передвижение и пребывание людей в общественных местах. При этом помимо сроков, которые указаны в трех вышеназванных областях, предлагается ввести ограничения и с 13:00 18 апреля до 06:00 21 апреля.