СБУ нашла грубые нарушения при тестировании на коронавирус [ Редактировать ]
В пятницу, 10 апреля, Служба безопасности Украины в Николаевской области выявила грубые нарушения при лабораторной проверке образцов пациентов с подозрением на коронавирус. Об этом заявил начальник управления СБУ Виталий Герсак во время сессии областного совета.
Так, медработники во время отбора биологических материалов у пациентов для проверки на заражение коронавирусом использовали некачественные пробирки и вещества, в которых хранятся анализы.
В частности медицинские сотрудники используют нестандартизированные пробирки и некачественную химическое вещество, не соответствующее определенным нормам и стандартам, в которых хранится отобранный материал. По имеющимся данным, указанное химическое вещество производится в Николаевском лабораторном центре Минздрава Украины.
Руководитель управления СБУ подчеркнул, что из-за выявленных нарушений результаты проведенных ранее проверок не могут соответствовать действительности, поэтому подлежат повторному лабораторному тестированию.
Кроме того, начальник управления здравоохранения в Николаевской области Павел Георгиев заявил о намерении провести экстренное совещание с инфекционистами лабораторного центра, чтобы разобраться в данной ситуации.
Напомним, в Киевской области рекомендовали ограничить передвижение и пребывание людей в общественных местах. При этом помимо сроков, которые указаны в трех вышеназванных областях, предлагается ввести ограничения и с 13:00 18 апреля до 06:00 21 апреля.
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