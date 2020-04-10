Закрытые магазины и запрет покидать дом: в трех областях ввели жесткий карантин [ Редактировать ]
В субботу, 11 апреля, в некоторых областях Украины временно ужесточат карантин вплоть до закрытия продуктовых магазинов и запрета выходить на улицу. Об этом сообщает "РБК-Украина".
Закарпатская область
На ближайшие выходные Закарпатская область максимально ужесточает карантин - с 13:00 11 апреля до 06:00 13 апреля населению запретили выходить на улицу. Как отметил глава Закарпатской ОГА Алексей Гетманенко, это значит, что "вы не выходите из дома, вам нужно оставаться дома".
Он также уточнил, что на улицы выйдут патрули, которые проконтролируют новые ограничения, а "нарушителям не удастся избежать штрафов".
Волынская область
С 13:00 субботы до 06:00 понедельника максимальные ограничения на передвижения вводятся и в Волынской области. В связи с этим, местных жителей просят заранее запастись лекарствами и продуктами питания.
Черновицкая область
На ближайшие выходные вводятся аналогичные ограничения в Черновицкой области. Особый режим также продлится со второй половины дня 11 апреля до утра 13 апреля. Как заявил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук, закрываются все магазины, в том числе продуктовые.
Кроме того, местные АЗС будут обслуживать только медицинские службы, службы спасения и полицию, чтобы у жителей области "не возникало никакого соблазна куда-то уехать".
Напомним, в Киевской области рекомендовали ограничить передвижение и пребывание людей в общественных местах. При этом помимо сроков, которые указаны в трех вышеназванных областях, предлагается ввести ограничения и с 13:00 18 апреля до 06:00 21 апреля.
по теме
На Львівщині подвоїлась кількість хворих на COVID-19
Через погіршення ситуації на кордонах області правоохоронці встановлюють блокпости - кого і на що перевірятимуть?
"Опозиційна платформа - За життя" на позачерговій сесії Одеської облради підтримала громадську ініціативу збільшити витрати на медицину та соціальне забезпечення українців
Одеська облрада сьогодні зібралася на позачергову сесію заради боротьби з коронавірусом - які рішення ухвалили депутати, і як це може поліпшити ситуацію?
МОЗ закликає українців не порушувати карантин
В Україні вся система охорони здоров'я працює цілодобово, аби сповільнити поширення коронавірусу
У західних областях на вихідні запроваджують режим максимального обмеження пересування
Людей просять від 13 години суботи і до 6 ранку понеділка не залишати своїх домівок. Такі рішення ухвалили, щоб запобігти поширенню коронавірусу
Когда мир вернется к нормальной жизни: Билл Гейтс дал прогноз
Миллиардер и филантроп Билл Гейтс дал прогноз, как будет развиваться ситуация с коронавирусом