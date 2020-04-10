В субботу, 11 апреля, в некоторых областях Украины временно ужесточат карантин вплоть до закрытия продуктовых магазинов и запрета выходить на улицу. Об этом сообщает "РБК-Украина".

Закарпатская область

На ближайшие выходные Закарпатская область максимально ужесточает карантин - с 13:00 11 апреля до 06:00 13 апреля населению запретили выходить на улицу. Как отметил глава Закарпатской ОГА Алексей Гетманенко, это значит, что "вы не выходите из дома, вам нужно оставаться дома".

Он также уточнил, что на улицы выйдут патрули, которые проконтролируют новые ограничения, а "нарушителям не удастся избежать штрафов".

Волынская область

С 13:00 субботы до 06:00 понедельника максимальные ограничения на передвижения вводятся и в Волынской области. В связи с этим, местных жителей просят заранее запастись лекарствами и продуктами питания.

Черновицкая область

На ближайшие выходные вводятся аналогичные ограничения в Черновицкой области. Особый режим также продлится со второй половины дня 11 апреля до утра 13 апреля. Как заявил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук, закрываются все магазины, в том числе продуктовые.

Кроме того, местные АЗС будут обслуживать только медицинские службы, службы спасения и полицию, чтобы у жителей области "не возникало никакого соблазна куда-то уехать".

Напомним, в Киевской области рекомендовали ограничить передвижение и пребывание людей в общественных местах. При этом помимо сроков, которые указаны в трех вышеназванных областях, предлагается ввести ограничения и с 13:00 18 апреля до 06:00 21 апреля.