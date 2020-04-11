В соборе Нотр-Дам де Пари провели первую после пожара службу [ Редактировать ]
В пятницу, 10 апреля, в соборе Нотр-Дам в Париже впервые после масштабного пожара прошла небольшая религиозно-культурная церемония, посвященная Страстной пятнице.
Об этом сообщает CNN.
Богослужение провел архиепископ Парижа Мишель Опети. Во время церемонии он презентовал важную реликвию, терновый венец Христа, который пережил пожар.
"Год назад собор был разрушен. Сегодня страна опустошена пандемией. Всегда есть послание надежды, и этот праздник в сердце собора будет знаком нашей надежды", – сказал Опети.
В церемонии приняло участие ограниченное количество священнослужителей, некоторые из которых были в масках и защитных костюмах.
Напомним, сильный пожар произошел в соборе Парижской Богоматери 15 апреля 2019 года. Огонь нанес зданию значительный ущерб: обрушились шпиль и крыша.
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