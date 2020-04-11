В субботу, 11 апреля, в с. Плоское Таращанского района Киевской области в результате пожара погибли трое малолетних детей. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

Вероятной причиной возгорания стало печное отопление.

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"Мать растопила печку и ушла в магазин, оставив детей 1-го, 3-х и 4-х лет самих в доме. В это время в доме произошел пожар, о которой женщине сообщили односельчане", - говорится в сообщении.

Вернувшись, мать вместе с соседом пыталась спасти из огненной ловушки детей, однако те были уже без признаков жизни.

Отмечается, что женщина отсутствовала около часа.

Тела погибших направлены на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Будут назначены все необходимые экспертизы, проводится расследование.

Ранее сообщалось, что в Голосеевском районе Киева вспыхнул масштабный пожар.