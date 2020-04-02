В четверг, 2 апреля, в Броварах Киевской области на территории овощебазы случился пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины в Facebook.

"Сегодня в 15:42 в г. Бровары на территории овощебазы произошло возгорание деревянных поддонов с последующим распространением огня на одноэтажное складское здание", - говорится в сообщении.

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В 17:00 огонь в складском здании локализован на площади 700 кв. В 18:22 пожар был ликвидирован.

Отмечается, что жертв и пострадавших нет.

К тушению были привлечены 48 спасателей и 10 единиц техники ГСЧС.

Ранее сообщалось, что в Сумской области при пожаре погибли люди.