В Броварах случился масштабный пожар [ Редактировать ]
В четверг, 2 апреля, в Броварах Киевской области на территории овощебазы случился пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины в Facebook.
"Сегодня в 15:42 в г. Бровары на территории овощебазы произошло возгорание деревянных поддонов с последующим распространением огня на одноэтажное складское здание", - говорится в сообщении.
В 17:00 огонь в складском здании локализован на площади 700 кв. В 18:22 пожар был ликвидирован.
Отмечается, что жертв и пострадавших нет.
К тушению были привлечены 48 спасателей и 10 единиц техники ГСЧС.
Ранее сообщалось, что в Сумской области при пожаре погибли люди.
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