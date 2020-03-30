В Голосеевском районе Киева вспыхнул масштабный пожар [ Редактировать ]
В Киеве вспыхнул масштабный пожар/ Фото: socportal.info
В ночь на понедельник, 30 марта, в доме по улице Квитки-Основьяненко в Голосеевском районе Киева вспыхнул масштабный пожар.
Фото пожара опубликовали в социальных сетях, передает "Соцпортал".
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Огонь охватил постройку высотой в несколько этажей, а также территорию, прилегающую к зданию, - говорится в сообщении.
Информации о причинах возгорания и пострадавших на данный момент нет.
Ранее мы писали о том, что в квартире с детьми вспыхнул пожар.
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