В ночь на понедельник, 30 марта, в доме по улице Квитки-Основьяненко в Голосеевском районе Киева вспыхнул масштабный пожар.

Фото пожара опубликовали в социальных сетях, передает "Соцпортал".

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Огонь охватил постройку высотой в несколько этажей, а также территорию, прилегающую к зданию, - говорится в сообщении.

Информации о причинах возгорания и пострадавших на данный момент нет.

Ранее мы писали о том, что в квартире с детьми вспыхнул пожар.

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