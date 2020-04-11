Депутати Миколаївської обласної ради надіслали звернення до Президента з проханням не підписувати закон про ринок землі, - про це повідомив народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Загородний. За таке рішення проголосувало 33 депутати.

Ініціаторами позачергової сесії виступили депутати "Опозиційної платформи - За життя". Вони обіцяють боротися за право українців володіти власною землею.

Юрій Загородній, "Опозиційна платформа - За життя":