Захистити інтереси українського народу: "Опозиційна платформа - За життя" закликає не відкривати ринок землі [ Редактировать ]
Депутати Миколаївської обласної ради надіслали звернення до Президента з проханням не підписувати закон про ринок землі, - про це повідомив народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Загородний. За таке рішення проголосувало 33 депутати.
Ініціаторами позачергової сесії виступили депутати "Опозиційної платформи - За життя". Вони обіцяють боротися за право українців володіти власною землею.
Юрій Загородній, "Опозиційна платформа - За життя":
Ми закликаємо президента України не чинити злочин проти України, проти українського народу, не зраджувати національні інтереси України, не підписувати цей ганебний злочинний закон - тому що, все одно ми будемо боротися за те, щоб земля залишилася власністю українських селян, - це наша принципова і програмова позиція. Ми виступаємо за те і щоби це питання вирішувалося на Всеукраїнському референдумі. Наша позиція співпадає з більшістю українського народу - голосування у місцевій раді на сесії, зокрема, підтверджує нашу правоту.
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