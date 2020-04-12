На Рівненщині загорівся чоловічий монастир. Ченці вціліли, але знищено багато продуктів та частину господарських будівель.

Чому зайнялося? з'ясовували наші кореспонденти.

Пожежа сталася у Свято-Успенському чоловічому монастирі, у селі Липки. Близько 10 години ранку спалахнула одна із господарських будівель. Гасили пожежу чотири десятки рятувальників. Вітер швидко розносив полум'я на сусідні будівлі. Гасити заважав їдкий дим. А ще в приміщенні, що горіло, було багато вибухонебезпечних матеріалів.

Винесено три кислородних балона, один пропану. Як зрозуміли?

Дмитро Мельник, начальник пресслужби Головного управління ДСНС у Рівненській області:

Почули вибухи цистерн з пальним - двухсотлітрові. Це десь приблизно п'ять цистерн зірвалося з пальним.

Спалахували цистерни, які використовували для зберігання пального для сільгосптехніки. Згоріло близько 400 квадратних метрів площі. Вогонь знищив запаси дрів та пального, згоріло сільськогосподарське приладдя.

Дмитро Мельник, начальник пресслужби Головного управління ДСНС у Рівненській області:

Розташовувався склад паливо-мастильних матеріалів. Нашими співробітниками було прийнято всі можливі заходи, аби не допустити поширення вогню саме на цей склад. Тому що якби трапився вибух, наслідки важко було би передбачити. Витягнули з палаючих боксів вантажний автомобіль, який належить громаді ченців, а також трактор.

В епархії рахують збитки. Святоуспенський чоловічий монастир заснований більше ста років тому. Тут постійно перебуває близько 20 ченців. Живуть за рахунок власного господарства: обробляють город та вирощують худобу. Священники підозрюють - святиню підпалили. Хто і чому - не знають.

Протоієрей Віктор Земляний, голова відділу з врегулювання міжконфесійних конфліктів Рівненської єпархії УПЦ:

Люди теж, Слава Богу, всі живі, здорові. Це був підпал. Це дані від насельників монастиря.

В поліції розглядають іншу версію.

Марія Юстицька, тимчасово викунуюча обов'язки начальника відділу комунікацій ГУ НП у Рівненській області:

Попередньою причиною займання є коротке замикання дровітні.

Остаточну причину назвуть за кілька днів. Сьогодні ще тліють рештки. Тож оглядати місце пожежі важко.