Чому загорівся чоловічий монастир на Рівненщині [ Редактировать ]
На Рівненщині загорівся чоловічий монастир. Ченці вціліли, але знищено багато продуктів та частину господарських будівель.
Чому зайнялося? з'ясовували наші кореспонденти.
Пожежа сталася у Свято-Успенському чоловічому монастирі, у селі Липки. Близько 10 години ранку спалахнула одна із господарських будівель. Гасили пожежу чотири десятки рятувальників. Вітер швидко розносив полум'я на сусідні будівлі. Гасити заважав їдкий дим. А ще в приміщенні, що горіло, було багато вибухонебезпечних матеріалів.
Винесено три кислородних балона, один пропану. Як зрозуміли?
Дмитро Мельник, начальник пресслужби Головного управління ДСНС у Рівненській області:
Почули вибухи цистерн з пальним - двухсотлітрові. Це десь приблизно п'ять цистерн зірвалося з пальним.
Спалахували цистерни, які використовували для зберігання пального для сільгосптехніки. Згоріло близько 400 квадратних метрів площі. Вогонь знищив запаси дрів та пального, згоріло сільськогосподарське приладдя.
Дмитро Мельник, начальник пресслужби Головного управління ДСНС у Рівненській області:
Розташовувався склад паливо-мастильних матеріалів. Нашими співробітниками було прийнято всі можливі заходи, аби не допустити поширення вогню саме на цей склад. Тому що якби трапився вибух, наслідки важко було би передбачити. Витягнули з палаючих боксів вантажний автомобіль, який належить громаді ченців, а також трактор.
В епархії рахують збитки. Святоуспенський чоловічий монастир заснований більше ста років тому. Тут постійно перебуває близько 20 ченців. Живуть за рахунок власного господарства: обробляють город та вирощують худобу. Священники підозрюють - святиню підпалили. Хто і чому - не знають.
Протоієрей Віктор Земляний, голова відділу з врегулювання міжконфесійних конфліктів Рівненської єпархії УПЦ:
Люди теж, Слава Богу, всі живі, здорові. Це був підпал. Це дані від насельників монастиря.
В поліції розглядають іншу версію.
Марія Юстицька, тимчасово викунуюча обов'язки начальника відділу комунікацій ГУ НП у Рівненській області:
Попередньою причиною займання є коротке замикання дровітні.
Остаточну причину назвуть за кілька днів. Сьогодні ще тліють рештки. Тож оглядати місце пожежі важко.
по теме
Територію України охопили сотні масштабних пожеж
Весь тиждень Україна в буквальному сенсі у вогні. Масштабні пожежі по всій території. Це сотні осередків займань щодня. У західних областях палають ліси, гинуть унікальні рослини і тварини
Масштабні пожежі: У Чорнобильській зоні евакуйовано жителів селища Поліське
У зоні відчуження досі борються з вогнем. Там тліє лісова підстилка окремими осередками на площі близько 20 гектарів
На Львівщині другу добу горить сміттєзвалище: хто винен
Густий дим, пориви вітру, сморід та палюче сонце перешкоджають роботі вогнеборців. За кілька годин їм вдалося загасити осередки займання у лісосмузі
В зоні відчуження Чорнобильської АЕС горять ліси
Ось так з висоти пташиного польоту виглядали ліси у зоні відчуження на піку пожеж. Палали понад сто гектарів насаджень
5G поширює коронавірус та погіршує його симптоми: світ страждає від фейкових новин
У Великій Британії вандали палять вишки мобільного зв'язку. За минулий тиждень знищили понад два десятки телекомунікаційних конструкцій