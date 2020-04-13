В понедельник, 13 апреля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ежедневно в Украине заражаются коронавирусом уже не десятки, а сотни. Об этом он заявил на совещании по вопросам борьбы с коронавирусом, передает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский отметил, что собрания и толпы на Пасхальные праздники - прямой путь заболеть самому и заразить близких.

"Ежедневно у нас заражаются уже не десятки, а сотни. И собрания, толпы на Пасхальные праздники - прямой путь заболеть самому и заразить близких. Поэтому Пасха в новом форматев этом году - это настоящее проявление любви к ближнему ", - заявил он.

Смотрите также последнюю статистику коронавируса в Украине.