"Собрания на Пасху - прямой путь к коронавирусу" - Зеленский [ Редактировать ]
В понедельник, 13 апреля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ежедневно в Украине заражаются коронавирусом уже не десятки, а сотни. Об этом он заявил на совещании по вопросам борьбы с коронавирусом, передает пресс-служба Офиса президента.
Зеленский отметил, что собрания и толпы на Пасхальные праздники - прямой путь заболеть самому и заразить близких.
"Ежедневно у нас заражаются уже не десятки, а сотни. И собрания, толпы на Пасхальные праздники - прямой путь заболеть самому и заразить близких. Поэтому Пасха в новом форматев этом году - это настоящее проявление любви к ближнему ", - заявил он.
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