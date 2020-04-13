На электронную сеть КГГА были совершены хакерские нападения.

Об этом сообщает пресс-служба Администрации.

По информации, в нападениях приняли участие 1.5 миллиона IP-адресов, которые целенаправленно пытались взломать защиту сайтов.

Отмечается, что киберслужба КГГА смогла предотвратить все попытки нападения.

Известно, что эта кибератака стала самой масштабно попыткой взлома сайтов на все время их существования.

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