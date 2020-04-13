Сайты Киевской горадминистрации подверглись массированной кибератаке [ Редактировать ]
На электронную сеть КГГА были совершены хакерские нападения.
Об этом сообщает пресс-служба Администрации.
По информации, в нападениях приняли участие 1.5 миллиона IP-адресов, которые целенаправленно пытались взломать защиту сайтов.
Отмечается, что киберслужба КГГА смогла предотвратить все попытки нападения.
Известно, что эта кибератака стала самой масштабно попыткой взлома сайтов на все время их существования.
Читайте также, компания Tesla готова заплатить миллион долларов за успешный взлом программного обеспечения своих электрокаров.
по теме
На въезде в Киев будут мерять температуру - депутат
Гражданам не рекомендуют ездить по регионам
В Киеве заработала платформа эмоциональной поддержки
Кроме этого платформа обладает и другими возможностями
В столице закрылся отопительный сезон
Киев смог сэкономить 1,5 миллиарда гривен
В Киеве зафиксировали увеличение загрязнения воздуха
В ближайшие дни метеорологические условия не будут способствовать рассеиванию вредных примесей
В Киеве скончался известный журналист
В понедельник, 6 апреля, в Киеве скончался известный украинский журналист Борис Клименко