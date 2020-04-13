Служба занятости упростила регистрацию безработных в центрах занятости. Сейчас необходимо только заполнить два заявления и переслать их по электронной почте или положить их в ящик для корреспонденции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Для получения статуса безработного, необходимо заполнить два заявления: о предоставлении статуса безработного и назначении пособия. Подать его можно на электронную почту центра занятости или через ящик для корреспонденции непосредственно в самом центре занятости.

В случае если человек решил отправить заявления электронной почтой:

Нужно заполнить заявления собственноручно по образцу, сфотографировать или отсканировать их. Дальше - отправить на email центра занятости, где безработный планирует находиться на учете. В теме нужно указать фамилию, имя, отчество. Электронные адреса центров занятости размещены на сайте.

Если есть техническая возможность, нужно скачать заявление, распечатать и заполнить их. После этого подписать собственноручно, отсканировать (или сфотографировать) и отправить на email центра занятости. Так же нужно указать в теме письма фамилию, имя, отчество.

Если решили подать заявление через ящик для корреспонденции непосредственно в центре занятости:

Если есть техническая возможность, нужно скачать заявление, распечатать и заполнить дома, сложить их в конверт или соединить другим удобным способом;

Также можно заполнить заявления непосредственно возле ящика в центре занятости. Здесь следует помнить, что для заполнения заявлений понадобятся паспортные данные, номер идентификационного кода, данные об образовании и предыдуще трудовой деятельности. Заявления нужно положить в ящик для корреспонденции (в рабочие часы рабочего дня).

Напомним, миру грозят массовые банкротства, безработица и голод.