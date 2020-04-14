Співробітники притулку для тварин зачинилися на карантин разом з підопічними [ Редактировать ]
Ізоляція на роботі. Співробітники притулку для тварин у Південній Африці вирішили "карантини ти" разом зі своїми чотирилапими підопічними. Чому зважилися на такий вчинок?
Коти, собаки, навіть коні. Цей притулок на околицях Підвенно-Африканської столиці Преторії став домівкою для півтисячі тварин. Від деяких відмовилися господарі, інших підібрали просто на вулиці. Як і всі заклади не першочергової необхідності - нині центр для відвідувачів зачинений.
Джозеф Машаба, співробітник притулку:
Для нас багато що змінилося з початком карантину. Раніше нам допомагали волонтери - вигулювали собак, доглядали за хворими тваринами. Тепер нам самим треба працювати, не покладаючи рук.
Головна місія притулку - допомагати покинутим тваринам знайти собі нове помешкання. На карантині ж уся доброчинна робота "на паузі".
Вероніка ван Гюнен, менеджер притулку:
Зараз до нас взагалі ніхто не приїжджає, тому й немає охочих забрати тварин. А тих, кому потрібна сім'я, у нашому центрі щораз більшає. І за всіма треба доглядати.
Увесь клопіт нині на плечах п'ятьох співробітників. На час карантину вони добровільно переїхали жити на роботу.
Вероніка ван Гюнен, менеджер притулку:
Для нашого персоналу це випробування - не з легких, адже люди не бачаться зі своїми рідними і близькими, не можуть вийти навіть за територію центру.
Та самі добровольці кажуть: довго не розмірковували - кинути напризволяще хвостатих мешканців прихистку просто не могли.
Джозеф Машаба, співробітник притулку:
Ми залишилися, бо не уявляємо свого життя без цієї роботи. І любимо тварин, тому готові присвятити їм скільки завгодно часу.
У центрі вигадали й нові пристосування до життя під замком. Пропонують послуги ветеринара - тварину можна залишити на лікування, не контактуючи з персоналом. А ще налаштували сайт і почали активніше користуватися соцмережами - усе, щоб охочі мали змогу обрати собі нового домашнього улюбленця онлайн, не виходячи з дому.
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