Хочеш зробити щось - зроби сам. Мешканці багатоповерхівок у Черкасах взялися самі дезінфікувати свої під'їзди. Комунальні служби міста не встигають зробити це. Антисептичний розчин містянам безкоштовно постачає один із місцевих підприємців - бізнесмен власним коштом закупив спирт та дистильовану воду.

Дверні ручки, кнопки ліфтів й перила на сходах. Уже майже місяць Наталя дезінфікує свій поверх як може. У місті понад чотири тисячі під'їздів і обробити всі - комунальникам не під силу, тому мешканцям самим доводиться поратись.

Наталя Козак, мешканка будинку:

Я не протираю всі поручні аж туди, я думаю, що пішки не так багато людей ходить, але тут поручні ми протираємо - перший поверх і трошки туди, бо беруться.

Яна Гриценко теж з антисептиком для поверхонь не розлучається. На прогулянку з дитиною вона завжди бере пляшечку з розпилювачем. Її вміст не хитрий - дефіцитний спирт та дистильована вода. Яну та її сусідів розчином для дезінфекції безкоштовно забезпечив місцевий підприємець.

Яна Гриценко, мешканка Черкас:

Я написала - він одразу в той же день привіз і пояснив як ним користуватися. Не знаю спрацьовує чи ні, бо ніхто правди про цей вірус не знає, але те, що ми можемо максимально з дитиною зробити - ми робимо.

Саме у цій імпровізованій лабораторії і розливають розчин. Сергій розповідає, спершу робив його для власних потреб - так само обробляв дім та свій під'їзд. Але щоб уберегти сусідів від вірусу вирішив виготовляти засіб майже у промислових обсягах. За перший етап роздав 150 літрів дезінфектора.

Сергій Кудактін, підприємець:

Проєкт зайшов на ура і я зрозумів, що люди на стільки позбавлені антисептиків в наш час, що писали і писали, що ми хочемо-хочемо під'їзди обробляти. Тому виникла вже не ідея, а потреба закупити ще одну партію.

Єдина проблема - це закупити спирт та пляшки для антисептика. Тому підприємець простить всіх небайдужих долучатися до його ініціативи.