В країні понад 550 тисяч підтверджених випадків, 22 тисячі з них летальні

Попри серйозну ситуацію у США, уряд країни готується до відкриття після карантину. План щодо зняття карантинних обмежень наразі завершують розробляти у Білому домі.

Про це на брифінгу повідомив президент Дональд Трамп. За його словами, відповідні інструкції та рекомендації розішлють очільникам штатів уже найближчими днями.

Раніше американські лікарі повідомили, що епідемія коронавірусу у США сягне піку цього тижня. Нині Сполучені Штати лідер і за кількістю хворих, і за кількістю померлих від COVID-19. В країні понад 550 тисяч підтверджених випадків, 22 тисячі з них летальні.