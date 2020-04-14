Білий Дім розроблює план виходу США із карантину [ Редактировать ]
Попри серйозну ситуацію у США, уряд країни готується до відкриття після карантину. План щодо зняття карантинних обмежень наразі завершують розробляти у Білому домі.
Про це на брифінгу повідомив президент Дональд Трамп. За його словами, відповідні інструкції та рекомендації розішлють очільникам штатів уже найближчими днями.
Раніше американські лікарі повідомили, що епідемія коронавірусу у США сягне піку цього тижня. Нині Сполучені Штати лідер і за кількістю хворих, і за кількістю померлих від COVID-19. В країні понад 550 тисяч підтверджених випадків, 22 тисячі з них летальні.
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